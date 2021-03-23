Artan koronavirüs vakaları sonrası harekete geçildi! O illerde yeni koronavirüs tedbirleri alındı

Kontrollü normalleşme dönemi sonrası artan vakaların önüne geçmek için Bursa Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca, yeni tedbirler alındı. Alınan tedbirler kapsamında bugünden itibaren il genelinde, tüm kamu kurum ve kuruluşları ile kuaför, kahvehane, spor salonu, hamam gibi yerlere girişte Hayat Eve Sığar (HES) kodu mecburiyeti başladı. Uygulamada memnun olan da var, olmayan da. İnegöl'de başlayan uygulamada kahvehaneye gelen müşterilere önce HES kodu soruluyor. Verilen HES kodu hayat eve sığar uygulamasına girilerek riskli olup olmadığı kontrol ediliyor. Daha sonra müşteriye siparişi veriliyor. Müşteriler her şeyin kendileri için olduğunu belirterek, "Bunlara uymak zorundayız, çünkü bunlar bizler için yapılıyor. Kimse kızmasın, herkes kurallara uysun, ancak böyle kurtuluruz" dedi.