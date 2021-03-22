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Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD Büyükelçisi David M. Satterfield'ı kabul etti

Son dakika haberine göre Türkiye ile  arasında kritik temas. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,  Büyükelçisi Satterfield'ı kabul etti.

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Giriş Tarihi: 22.03.2021 Güncelleme Tarihi: 22.03.2021
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Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD Büyükelçisi David M. Satterfield'ı kabul etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield ile bir araya geldi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu, Satterfield'ı Bakanlıkta kabul etti.

Kaynaklar, yarın başlayacak iki günlük NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'ndan önce gerçekleşen genel mahiyetteki görüşmede, iki ülke gündeminde yer alan konuların ele alındığını bildirdi.

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