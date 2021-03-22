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Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı 'nun 23-24 Mart 2021 tarihlerinde Brüksel’de gerçekleştirilecek olan 'na iştirak edeceği açıklandı.

GÜNDEM İHA
Giriş Tarihi: 22.03.2021 Güncelleme Tarihi: 22.03.2021
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Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Çavuşoğlu'nun 23-24 Mart 2021 tarihlerinde Brüksel'de gerçekleştirilecek olan NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na iştirak edeceği belirtilerek, "Toplantıda 2021 NATO Liderler Zirvesinin hazırlıkları, İttifak'ın siyasi rolünün güçlendirilmesi amacıyla yürütülen NATO 2030 Değerlendirme Süreci ile Avrupa-Atlantik bölgesinin güvenliğiyle bağlantılı gelişmelerin ele alınması ve NATO'nun gündeminde bulunan diğer konuların istişare edilmesi öngörülmektedir. Sayın Bakanımız toplantı vesilesiyle, bazı mevdikaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirecektir" denildi.

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