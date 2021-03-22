Rusya'dan 'Karadeniz'de savaş hazırlığı' mesajı! Türkiye ve ABD de orada...

Açıklamaya göre, gövde gösterisinde TCG Turgutreis ve TCG Oruçreis savaş gemilerinin yanı sıra iki Türk F-16 jeti de havalandı. Ayrıca Grey Knights karakol uçağı da yine Karadeniz semalarındaydı. USS Donald Cook ve USS Porter'ın Ocak ayında Karadeniz'e giriş yaptığı hatırlatılan açıklamada, tatbikatların çok sayıda geminin birlikte hareket etmesini geliştirdiği vurgulandı.