Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Kıbrıs Özel Temsilcisi ile görüştü

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Bakan Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Kıbrıs Özel Temsilcisi Jane Holl Lute ile bakanlıkta bir araya geldi. Görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.

GÖRÜŞMEYE İLİŞKİN AÇIKLAMA YAPTI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Çavuşoğlu, "Kıbrıs konusunda BM Kıdemli Yetkilisi Jane Holl Lute ile Nisan sonu Cenevre'de düzenlenecek gayrıresmi '5+BM' toplantısının hazırlıklarını ele aldık. Kıbrıs'ta tüm tarafların yararına sürdürülebilir ve gerçekçi çözüm; iki devletin egemen eşitliğine dayalı işbirliğidir" ifadesini kullandı.





