Son dakika: İspanya savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti
Son dakika haberine göre İspanya savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne açıldı. Savaş gemisinin geçişine sahil güvenlik botu da eşlik etti.
GÜNDEM DHA
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İspanya Deniz Kuvvetleri'ne ait hava savunma fırkateyni F105 Borda numaralı 'Cristobal Colon' isimli savaş gemisi geçtiğimiz günlerde Türk Boğazlarını kullanarak Karadeniz'e geçmişti. Gemi bugün saat 12.00 sıralarından Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giriş yaptı.
Savaş gemisinin boğaz geçişine sahil güvenlik botu da eşlik ederken geminin güvertesinde askerlerin olduğu görüldü. Yaklaşık 1,5 saatte boğaz geçişini tamamlayan gemi Marmara Denizi'ne açıldı.