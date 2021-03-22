22 Mart 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Eskişehir'de 65 yaş üstü için flaş karar!

Son dakika: Eskişehir'de 65 yaş üstü için flaş karar!

Son dakika: haberine göre Eskişehir Valiliği, kentte artan koronavirüs vakalarının ardından 65 yaş ve üstü kişiler için ulaşım ve pazar yerlerine girişlerde kısıtlama getirdi. Buna göre, bugünden itibaren 65 yaş ve üzeri kişiler 07.00-09.00 ve 16.30-18.30 saatlerinde şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullanamayacak.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.03.2021
ABONE OL
Son dakika: Eskişehir'de 65 yaş üstü için flaş karar!

Sağlık Bakanlığı'nın risk haritasında 100 binde 116,56 oranına sahip kentte İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 65 yaş ve üzeri vatandaşların sabah 07.00-09.00 ile akşam 16.30-18.30 saatleri arasında şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullanmalarını kısıtladı. Ayrıca pazaryerlerine de 12.00'dan sonra girişlerini yasakladı.

Kurul kararında, "65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın sabah 07.00-09.00, akşam 16.30-18.30 saatleri arasında şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullanmalarının kısıtlanmasına (işyerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı vb. belgeyi ibraz eden çalışanlar, sağlık randevusu olanlar, özel gereksinime muhtaç çocuğu olanlar, bakıcılık faaliyeti yürütenler hariç). Pazaryerlerindeki yoğunluğu azaltmak üzere, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın 12.00'den önce pazar alışverişlerini tamamlamalarına, oy birliği ile karar verilmiştir" denildi.



Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

Mutant virüs paniği! Evler karantinaya alındı 'MUTANT VİRÜS' PANİĞİ! EVLER KARANTİNAYA ALINDI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA