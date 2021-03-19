Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile İranlı mevkidaşı Cevad Zarif arasında kritik görüşme
Son dakika haberine göre; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Cevad Zarif ile bir araya geldi. Dolmabahçe'deki kritik görüşmede Türkiye-İran ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.
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İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmek üzere İstanbul'a geldi.
Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki görüşmede Türkiye-İran ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.
Bakanlık'tan yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Cevad Zarif 19 Mart 2021 tarihinde ülkemize bir ziyaret gerçekleştirecektir.
Ziyaret kapsamında, Türkiye-İran ikili ilişkilerinin yanısıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir.