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Son dakika: FETÖ şüphelisi eski istihbarat Albay Arif Yekebaş tutuklandı

Son dakika haberine göre 'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski istihbarat Albay Arif Yekebaş, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

GÜNDEM İHA
Giriş Tarihi: 22.03.2021 Güncelleme Tarihi: 22.03.2021
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Son dakika: FETÖ şüphelisi eski istihbarat Albay Arif Yekebaş tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 2018'den bu yana firari olarak aranan Yekebaş, 18 Mart'ta Bahçelievler'de saklandığı evde gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Yekebaş, Ankara Adliyesi'ne getirildi. Burada soruşturma savcısına ifade veren Yekebaş, tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüphelinin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

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