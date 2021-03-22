Fenerbahçe'nin "İstanbul Sözleşmesi" açıklaması sonrası Ali Koç'a tepki yağıyor: Kulüp başkanı mısın parti lideri mi?
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye, İstanbul Sözleşmesi'nden ayrıldı. Sözde kadına şiddetle mücadele başlığı altında parlatılan İstanbul Sözleşmesi, toplumun temeli olan aile yapısına adeta dinamit koyan bir sözleşme olarak tepkilerin odağındaydı. Türkiye'nin kararına birçok hukukçu destek verirken, bir spor kulübü olan Fenerbahçe ise tıpkı bir siyasi parti gibi hareket ederek tepki çeken bir açıklama yaptı.
Fenerbahçe, tıpkı bir siyasi parti gibi hareket ederek Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi ile ilgili aldığı kararın gözden geçirilmesi gerektiğine dair tepki çeken bir açıklamada bulundu.
Sarı - lacivertlilerden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
Geride bıraktığımız hafta sonu İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesine dair kararı üzülerek öğrendik. Birleşmiş Milletler Kadın Birimi'nin, kadın erkek eşitliğinin sağlanması adına hayata geçirdiği HeForShe kampanyasını iki yıldır destekleyen,
Kadınlar ve kız çocuklarının toplumda ve sporda özgürce, eşit şartlar altında yer alması adına pek çok çalışma yürüten,
Kadınlara yönelik şiddetin insan hakları ihlali olduğunu bilerek en yüksek sesle; "Kadına Şiddet Suçtur! Ortak Olma Seyirci Kalma!" diyen
FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ olarak, sözleşmenin yürürlükten kaldırılmasının toplumsal sonuçlarından endişe duyduğumuzu vurgulamak istiyoruz. Kadınlara yönelik her türlü ayrımcılığı ve şiddeti önlemeye yönelik önemli bir adım olan İstanbul Sözleşmesi'ni tüm toplumumuzun ortak menfaati için gözetmemiz gerektiğine inanıyoruz ve bu doğrultuda fesih kararının yeniden gözden geçirilmesini talep ve rica ediyoruz.
SOSYAL MEDYADA TEPKİLER YÜKSELDİ
Fenerbahçe'nin çizgiyi aşan açıklamasına sosyal medyada özellikle kulübe gönül veren taraftarlardan tepkiler gecikmedi. Birçok sosyal medya kullanıcısı, Fenerbahçe'nin bir spor kulübü olduğunu hatırlatarak ayrışma yaratacak siyasi açıklamalardan uzak durulması gerektiğine vurgu yaptı.
Bir taraftar, açıklamaya "Milyonlarca taraftarı olan spor kulüplerimiz siyaset üstüdür ancak KOÇ Grubu yönetiminde olduğu spor kulüplerini politik açıklama aparatı olarak kullanıp siyasete ayar verme derdine düşmüştür. Bu en başta spor kulüplerimize ve taraftarlarına karşı yapılmış bir saygısızlıktır." şeklinde tepki gösterdi.
Bir başka taraftar ise "Fenerbahçeli olarak futbolla ilgilenmenizi ve nasıl şampiyon oluruz onla alakalı fikir beyan etmelisiniz, siyasi konulara girerek kulüp içinde ayrışmaya ve bölünmeye sebep olmayın, doğuştan Fenerbahçeli biri olarak ben de bu yayınladığınız bildirinin aksini savunuyorum. Eee ne olacak şimdi?" yorumunda bulundu.
TÜRKİYE'NİN KARARI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan kararda şu ifadeler yer aldı:
"Türkiye Cumhuriyeti adına 11/5/2011 tarihinde imzalanan ve 10/2/2012 tarihli ve 2012/2816 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi'nin Türkiye Cumhuriyeti bakımından feshedilmesine, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3'üncü maddesi gereğince karar verilmiştir."
BAKAN SELÇUK: KADIN HAKLARININ TEMİNATI, ANAYASAMIZ BAŞTA OLMAK ÜZERE, İÇ MEVZUATIMIZDAKİ MEVCUT DÜZENLEMELERDİR
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter hesabından Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine ilişkin açıklama yaptı.
"Güçlü Kadın Güçlü Türkiye" etiketiyle yaptığı paylaşımda, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2002'den bu yana Türkiye'deki tüm kadınların siyasi, ekonomik ve sosyal hayata katılımını desteklemek için önemli düzenlemeleri hayata geçirdiklerine dikkati çeken Selçuk, şunları kaydetti:
"Kadın haklarının teminatı, Anayasamız başta olmak üzere, iç mevzuatımızdaki mevcut düzenlemelerdir. Hukuk sistemimiz ihtiyaca göre yeni düzenlemeleri hayata geçirebilecek kadar dinamik ve güçlüdür.
Kadına yönelik şiddet her şeyden önce bir insanlık suçudur ve bu suçla mücadele bir insan hakları meselesidir. Aslolan ilkelerdir. Bu doğrultuda şiddetle mücadelemizi dün olduğu gibi bugün de yarın da 'sıfır tolerans' ilkesi ile kararlılıkla sürdüreceğiz."
CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN'DAN TÜRKİYE'NİN "İSTANBUL SÖZLEŞMESİ"NDEN ÇEKİLMESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Dünden bugüne Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kadınların toplumsal, ekonomik, siyasi ve kültürel hayata daha fazla katılmaları için verdiğimiz mücadeleyi kararlılıkla sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.
Altun, sosyal medya hesabından, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine ilişkin açıklama yaptı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, şunları kaydetti:
"Dünden bugüne Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kadınların toplumsal, ekonomik, siyasi ve kültürel hayata daha fazla katılmaları için verdiğimiz mücadeleyi kararlılıkla sürdürüyoruz. Kadınlar, hayatın nesnesi değil öznesidir! Her zaman 'Güçlü Kadın Güçlü Türkiye' diyeceğiz."