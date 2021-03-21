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Haberler Gündem Haberleri Dışişleri Bakanlığından İstanbul Sözleşmesi açıklaması! Kadına karşı şiddetle mücadeleden ödün verme olarak yorumlanmamalı

Dışişleri Bakanlığından İstanbul Sözleşmesi açıklaması! Kadına karşı şiddetle mücadeleden ödün verme olarak yorumlanmamalı

Türkiye’nin kadınlara yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadeleye ilişkin Sözleşmesi’nden çekilmesine dair oluşan uluslararası tepkiler hakkında bir açıklamada bulundu.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.03.2021 Güncelleme Tarihi: 21.03.2021
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Dışişleri Bakanlığından İstanbul Sözleşmesi açıklaması! Kadına karşı şiddetle mücadeleden ödün verme olarak yorumlanmamalı

tarafından yapılan açıklamada Türkiye'nin kadınlara yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadeleye ilişkin Sözleşmesi'nden çekilmesine yönelik önemli değerlendirmelerde bulunuldu.

DAİMA KADININ YANINDAYIZ

, haklarının ilerletilmesinde, toplumsal rolünün güçlendirilmesinde ve şiddete karşı korunmasında daima kadının yanında olmuştur.

İMZALAYAN ÜLKELER ONAYLAMAKTAN İMTİNA EDİYOR

Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin , kadına karşı şiddetle mücadele etme temel amacıyla hazırlanmış bir Sözleşmedir. Bununla beraber, Sözleşme içeriğindeki unsurlar ve çeşitli uygulamalar kamuoyunda hassasiyet yaratmış ve eleştirilere neden olmuştur. Esasen Avrupa Konseyi içinde de pek çok ülkede Sözleşme'ye ilişkin tartışmalar yaşanmakta olup, Sözleşme'yi imzalayan bazı ülkeler, onaylamaktan imtina etmişlerdir.

ÖDÜN VERME OLARAK YORUMLANMAMALI

Türkiye Cumhuriyeti'nin Sözleşme'den çekilmesi, kadına karşı şiddetle mücadeleden ödün verme olarak yorumlanmamalıdır.

KADIN HAKLARI GÜVENCE ALTINA ALINMIŞTIR

Türkiye Cumhuriyeti'nin ulusal mevzuatında kadın hakları en ileri normlarla güvence altına alınmıştır. Ülkemiz bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da kadına karşı şiddete sıfır tolerans anlayışı, ayrıca kadın haklarının daha da güçlendirilmesi ve kadına karşı şiddetle mücadelenin daha etkin sürdürülmesi amacıyla gerekli tüm tedbirleri ilgili kurum ve kuruluşlarıyla birlikte almaya devam edecektir.

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