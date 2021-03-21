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Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan "İstanbul Sözleşmesi" mesajı ve topluma sağduyu çağrısı: Ortak paydada buluşmak mümkün

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şiddetin hakiki sebeplerini konuşarak şiddetle mücadele ortak paydasında buluşmak mümkün." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 21.03.2021 Güncelleme Tarihi: 21.03.2021
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Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan İstanbul Sözleşmesi mesajı ve topluma sağduyu çağrısı: Ortak paydada buluşmak mümkün

Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çıkması sonrası bazı kesimler sokağa inerek protestolarda bulundu.

Topluma sağduyu çağrısı yapan Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, twitter hesabından önemli bir mesaj verdi.

"ORTAK PAYDADA BULUŞMAK MÜMKÜN"

Bakan Selçuk "İşlevinden fazla anlam yüklenerek asıl amacından uzaklaştırılan her araç toplumsal ayrışmaya yol açıyor. Sloganlardan öte, şiddetin hakiki sebeplerini konuşarak şiddetle mücadele ortak paydasında buluşmak mümkün" ifadelerini kullandı.

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