Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan "İstanbul Sözleşmesi" mesajı ve topluma sağduyu çağrısı: Ortak paydada buluşmak mümkün
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şiddetin hakiki sebeplerini konuşarak şiddetle mücadele ortak paydasında buluşmak mümkün." ifadelerini kullandı.
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Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çıkması sonrası bazı kesimler sokağa inerek protestolarda bulundu.
Topluma sağduyu çağrısı yapan Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, twitter hesabından önemli bir mesaj verdi.
"ORTAK PAYDADA BULUŞMAK MÜMKÜN"
Bakan Selçuk "İşlevinden fazla anlam yüklenerek asıl amacından uzaklaştırılan her araç toplumsal ayrışmaya yol açıyor. Sloganlardan öte, şiddetin hakiki sebeplerini konuşarak şiddetle mücadele ortak paydasında buluşmak mümkün" ifadelerini kullandı.