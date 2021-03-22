22 Mart 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Dışişleri Bakanlığı Nijer'deki terör saldırılarını şiddetle kınadı

Dışişleri Bakanlığı Nijer'deki terör saldırılarını şiddetle kınadı

, 'de düzenlenen ve en az 40 kişinin ölümüne sebep olan terör saldırılarını kınayan bir açıklama yaptı. Bakanlık, "Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Dost ve kardeş Nijer halkının ve hükümetinin acısını paylaşıyor, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyor, merhumların yakınlarına içten taziyelerimizi sunuyoruz." dedi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.03.2021 Güncelleme Tarihi: 22.03.2021
ABONE OL
Dışişleri Bakanlığı Nijer'deki terör saldırılarını şiddetle kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Nijer'de düzenlenen ve en az 40 kişinin ölümüne sebep olan terör saldırılarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

"İÇTEN TAZİYELERİMİZİ SUNUYORUZ"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Nijer'in Tahoua bölgesinin Tillia şehrinde bulunan yerleşim yerlerinde 21 Mart 2021'de düzenlenen terör saldırılarında en az 40 kişinin yaşamını yitirdiğinin derin üzüntüyle öğrenildiği belirtilerek "Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Dost ve kardeş Nijer halkının ve hükümetinin acısını paylaşıyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, merhumların yakınlarına içten taziyelerimizi sunuyoruz." ifadesi kullanıldı.

Türkiye-ABD arasında kritik görüşme! TÜRKİYE-ABD ARASINDA KRİTİK GÖRÜŞME!
Bakan Çavuşoğlundan kritik görüşme! BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN KRİTİK GÖRÜŞME!
Dışişleri Bakanlığından İstanbul Sözleşmesi açıklaması! DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN İSTANBUL SÖZLEŞMESİ AÇIKLAMASI!
İsrailin eylemleri işgal niyetinin göstergesidir "İSRAİL'İN EYLEMLERİ İŞGAL NİYETİNİN GÖSTERGESİDİR"

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA