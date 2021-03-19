Dışişleri Bakanlığından İsrail açıklaması! "İsrail'in hukuk dışı eylemleri işgal niyetinin göstergesidir"
Dışişleri Bakanlığı İsrail’in işgal altında bulunan topraklardaki tahliye, yıkım ve müsadere faaliyetlerine ilişkin açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada "Sözkonusu hukuk dışı eylemler İsrail'in barış arzusundan ziyade işgalini tahkim etme niyeti taşıdığını açıkça göstermektedir." ifadeleri kullanıldı.
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada İsrail'e işgal altında bulunan topraklardaki tahliye, yıkım ve müsadere faaliyetlerine ilişkin sert tepki gösterildi.
HUKUK İHLAL ADIMLARININ SON ÖRNEĞİ
İsrail'in son dönemde, Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah semti başta olmak üzere, işgal altında bulundurduğu topraklarda Filistinlilere yönelik aldığı tahliye, yıkım ve müsadere kararları İsrail'in uluslararası hukuku ihlal eden adımlarının son örneğidir.
NİYETLERİNİ GÖSTERİYOR
Sözkonusu hukuk dışı eylemler İsrail'in barış arzusundan ziyade işgalini tahkim etme niyeti taşıdığını açıkça göstermektedir.
VİCDANLARI YARALAMAKTADIR
Filistinlilerin Kovid-19 salgınının yarattığı olumsuz koşullarla mücadele etmeye çalıştığı mevcut dönemde İsrail'in hız verdiği bu eylemler vicdanları daha da yaralamaktadır.
ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI
Uluslararası toplumu, İsrail'in yayılmacı politikalarına karşı Filistin halkıyla dayanışma sergilemeye davet ediyoruz.