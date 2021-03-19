Dışişleri Bakanlığından İsrail açıklaması! "İsrail'in hukuk dışı eylemleri işgal niyetinin göstergesidir"

HUKUK İHLAL ADIMLARININ SON ÖRNEĞİ

İsrail'in son dönemde, Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah semti başta olmak üzere, işgal altında bulundurduğu topraklarda Filistinlilere yönelik aldığı tahliye, yıkım ve müsadere kararları İsrail'in uluslararası hukuku ihlal eden adımlarının son örneğidir.