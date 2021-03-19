19 Mart 2021, Cuma
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Dışişleri Bakanlığından İsrail açıklaması! "İsrail'in hukuk dışı eylemleri işgal niyetinin göstergesidir"

’in işgal altında bulunan topraklardaki tahliye, yıkım ve müsadere faaliyetlerine ilişkin açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada "Sözkonusu hukuk dışı eylemler İsrail'in barış arzusundan ziyade işgalini tahkim etme niyeti taşıdığını açıkça göstermektedir." ifadeleri kullanıldı.

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Giriş Tarihi: 19.03.2021 Güncelleme Tarihi: 19.03.2021
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Dışişleri Bakanlığından İsrail açıklaması! İsrail'in hukuk dışı eylemleri işgal niyetinin göstergesidir

tarafından yapılan açıklamada 'e işgal altında bulunan topraklardaki tahliye, yıkım ve müsadere faaliyetlerine ilişkin sert tepki gösterildi.

HUKUK İHLAL ADIMLARININ SON ÖRNEĞİ

İsrail'in son dönemde, 'ün Şeyh Cerrah semti başta olmak üzere, işgal altında bulundurduğu topraklarda Filistinlilere yönelik aldığı tahliye, yıkım ve müsadere kararları İsrail'in uluslararası hukuku ihlal eden adımlarının son örneğidir.

NİYETLERİNİ GÖSTERİYOR

Sözkonusu hukuk dışı eylemler İsrail'in barış arzusundan ziyade işgalini tahkim etme niyeti taşıdığını açıkça göstermektedir.

VİCDANLARI YARALAMAKTADIR

Filistinlilerin Kovid-19 salgınının yarattığı olumsuz koşullarla mücadele etmeye çalıştığı mevcut dönemde İsrail'in hız verdiği bu eylemler vicdanları daha da yaralamaktadır.

ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI

Uluslararası toplumu, İsrail'in yayılmacı politikalarına karşı halkıyla dayanışma sergilemeye davet ediyoruz.

İsrail'den Filistin'e alçak tehdit İSRAİL'DEN FİLİSTİN'E ALÇAK TEHDİT

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