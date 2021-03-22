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32 ilde FETÖ'nün 'askeri mahrem' yapılanmasına flaş operasyon! Çok sayıda tutuklama var

Balıkesir merkezli 32 ilde /'nin ‘askeri mahrem’ yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, 35 şüpheli gözaltına alındı. Adliye sevk edilen şüphelilerden 17’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 22.03.2021
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32 ilde FETÖ'nün 'askeri mahrem' yapılanmasına flaş operasyon! Çok sayıda tutuklama var

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, örgütün 'askeri mahrem' yapılanmasında yer aldıkları ve ankesörlü telefonlarla ardışık arandıkları tespit edilen 24'ü muvazzaf, diğer 12'si ise emekli, ihraç ve kapatılan askeri okul öğrencisi olan 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 32 ilde belirlenen 60 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan 35 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 3'ü savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, mahkemeye sevk edilen 32 kişiden 15'i adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı, 17 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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