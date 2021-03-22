MSB: SEA SHIELD-21 Tatbikatı'nın açılış töreni Köstence'de icra edildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) konuya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "TCG KEMALREİS fırkateynimizin de katıldığı, Romanya ev sahipliğinde icra edilen SEA SHIELD-21 Tatbikatı açılış töreni Köstence'de icra edildi" bilgisini paylaştı.
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Milli Savunma Bakanlığı, SHIELD-21 Tatbikatı'nın açılış töreninin Köstence'de icra edildiğini açıklandı.
Milli Savunma Bakanlığı, SHIELD-21 Tatbikatı'nın açılış töreninin Köstence'de icra edildiğini açıklandı.
MSB'den yapılan bilgilendirmede, "NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2)'de görevli TCG KEMALREİS fırkateynimizin de katıldığı, Romanya ev sahipliğinde icra edilen SEA SHIELD-21 Tatbikatı açılış töreni Köstence'de icra edildi" ifadelerine yer verildi.