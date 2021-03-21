Rum kesiminde tel örgü ayaklanması! Bakanlığın önünü ördüler

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) KKTC üzerinden Birleşmiş Milletler (BM) kontrolündeki ara bölgeyi aşarak gelen düzensiz göçmenleri engelleme bahanesiyle kendi sınırlarının 11 kilometrelik bölümüne dikenli tel çekmesine tepki dinmiyor. Rum siyasilerin de tepkisine neden olan olayla ilgili "As Dame" olarak bilinen bir grup Rum, sınıra örülen telleri tek tek keserek, Kıbrıs Rum Yönetimi İçişleri Bakanlığı'nın kapısına ördü.