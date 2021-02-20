Son dakika: Güney Kıbrıs Rum Kesimi karıştı! Binlerce kişi sokağa indi
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde (GKRY) binlerce kişi, korona virüs salgını sürecini “iyi yönetemediği” gerekçesiyle hükümete yönelik protesto gösterisi düzenledi.
DÜNYA İHA
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GKRY'de hükümetin, korona virüs salgın sürecini "iyi yönetemediği" gerekçesiyle binlerce kişi sokaklara döküldü.
Protestocular, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına aldırmadan hükümet karşıtı gösteri düzenledi.
Protestolar, salgın sürecinin başarısız yönetilmesinin yanı sıra ülkenin bölünmüşlüğüne, otoriterleşmeye, yolsuzluklara ve polis şiddetine karşı "Os Dame" (Buraya Kadar) sloganları eşliğinde devam ediyor.