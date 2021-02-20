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Son dakika: Güney Kıbrıs Rum Kesimi karıştı! Binlerce kişi sokağa indi

’nde () binlerce kişi, korona virüs salgını sürecini “iyi yönetemediği” gerekçesiyle hükümete yönelik protesto gösterisi düzenledi.

DÜNYA İHA
Giriş Tarihi: 20.02.2021
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Son dakika: Güney Kıbrıs Rum Kesimi karıştı! Binlerce kişi sokağa indi

'de hükümetin, korona virüs salgın sürecini "iyi yönetemediği" gerekçesiyle binlerce kişi sokaklara döküldü.

Protestocular, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına aldırmadan hükümet karşıtı gösteri düzenledi.

Protestolar, salgın sürecinin başarısız yönetilmesinin yanı sıra ülkenin bölünmüşlüğüne, otoriterleşmeye, yolsuzluklara ve polis şiddetine karşı "Os Dame" (Buraya Kadar) sloganları eşliğinde devam ediyor.

Eylemdeki Rumca sloganların yanında, Türkçe pankartların da bulunması dikkat çekti.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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