14 Şubat 2021, Pazar
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Güney Kıbrıs'ta sokaklar savaş alanına döndü!

Son dakika haberine göre Rum Yönetimi’nde sokaklar karıştı. 'in karıştığı “Altın Pasaport” ve siyasilerin yolsuzluklarının belgelendiği sonrası bir de sıkı ekonomik tedbirlerin ardından patlama noktasına gelen Rumlar sokaklara inerken polisle göstericiler arasında arbede yaşandı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.02.2021
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Güney Kıbrıs'ta sokaklar savaş alanına döndü!

Rum Yönetimi'nde sokaklar karıştı.

'in karıştığı "Altın Pasaport" ve siyasilerin yolsuzluklarının belgelendiği 'nun ardından bir de sıkı ekonomik tedbirlerin gelmesi Rumları sokağa döktü.

"ARTIK YETER, DAYANAMIYORUZ!"
Öğlen saatlerinde Güney Lefkoşa'da toplanan göstericiler Rum Lider Anastasiadis aleyhinde sloganlar attı.


"Artık yeter, dayanamıyoruz!" sloganları atan eylemciler, Anastasiadis hükümetini "yalan söylemekle" suçladı.

KADIN VE ÇOCUKLAR DA SOKAKTA
, çevresindeki sokaklar ve 'nda toplanan eylemciler arasında kadın ve çocuklarında olduğu görüldü.

Eylemcilere orantısız güç kullanan Rum Polisi TOMA'larla protestoculara tazyikli su sıktı.

Zaman zamanda göz yaşartıcı gaz bombası atan güvenlik güçleri eylemcileri coplarla dövdü, yerlerde sürükledi ve göz altına aldı.

Öte yandan Güney Kıbrıs'ta yürürlükte olan epidemiyolojik tedbirler nedeniyle toplu toplantıların yasak olması nedeniyle polisin Cuma gününden bu yana tüm vatandaşların dikkatini çeken bir açıklama yaptığı hatırlatıldı.


ALTIN PASAPORT SKANDALI
2004 yılında AB üyesi olan , yıllardan beri para karşılığı AB pasaportu satmakla suçlanıyor. Rum yönetimi 2014'te bankacılık krizine girmiş, 10 milyar euroluk AB kurtarma planı ve pasaport satışlarıyla krizden çıkmıştı. Kıbrıslı Rumlar, 2014'ten beri 5 binden fazla yabancıya AB vatandaşlığı dağıttı ve karşılığında yaklaşık 7 milyar euroluk doğrudan yatırım aldı.

Rum Yönetimi yasalarına göre, 2 milyon euroluk devlet tahvili ya da gayrimenkul alan yabancılara vatandaşlık veriliyor. Ancak Rumların bu uygulaması nedeniyle , ve Uzakdoğu'dan birçok sakıncalı ismin de AB vatandaşlığı alabildiği iddia ediliyor.

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