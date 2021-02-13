Güney Kıbrıs'ta sokaklar savaş alanına döndü!

Rum Yönetimi yasalarına göre, 2 milyon euroluk devlet tahvili ya da gayrimenkul alan yabancılara vatandaşlık veriliyor. Ancak Rumların bu uygulaması nedeniyle Rusya, Çin ve Uzakdoğu'dan birçok sakıncalı ismin de AB vatandaşlığı alabildiği iddia ediliyor.

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