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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan duyurdu: Bilimin zaferi çok yakın...

81 ilin 13-19 Mart risk haritasındaki yaşanan artış sonrası Sağlık Bakanı 'dan peş peşe uyarılar gelmeye devam ediyor. Bakan Koca, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaştığı son mesajında; "Bilimin zaferi yakın olmasına yakın ama, bazı kayıplar da zafer çok yakınken verilir. Buna fırsat tanımayın." ifadeleriyle vatandaşları uyardı.

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Giriş Tarihi: 21.03.2021 Güncelleme Tarihi: 21.03.2021
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan duyurdu: Bilimin zaferi çok yakın...

SON DAKİKA HABERİ | Koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları arttı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan uyarı geldi. Twitter'daki hesabından koronavirüse karşı tedbirli olunması çağrısı yapan Koca, ''Bugün, bazılarımız anlayışından, bazılarımız da ister istemez evde. Hafta içi riski her yerde düşürelim'' dedi.

Koca ikinci paylaşımında da "Bilimin zaferi yakın olmasına yakın ama, bazı kayıplar da zafer çok yakınken verilir. Buna fırsat tanımayın." ifadelerini kullandı.

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