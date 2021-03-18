Son dakika: TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan HDP'ye kapatma davası açıklaması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, HDP'ye yönelik açılan kapatma davası hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Şentop açıklamasında, "Bireysel başvurular hükmün kesinleşmesine engel değil. Anayasamızda parti kapatma var, bu ilk değil" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşmesine yönelik sorulara da, ''Ortada kesin hüküm olup olmadığına bakarız'' şeklinde cevap verdi.

GERGERLİOĞLU KARARI



Aslında daha önce bu şekilde benzer bir olay yaşandı. 3 vekilin haklarındaki kesin kararın okunmasıyla vekillikleri sona ermişti. Biri Berberoğlu diğer ikisi de 2 HDP'li vekil idi. Bu süreç ilk defa karşımıza çıkan hüküm değil.

Yanlışlık varsa hükümle ilgili nasıl düzeltileceği mevzuatımızda var. AYM'ye bireysel başvurular hükmün kesinleşmesine engel değil.

Ortada bir kesin hüküm var. AYM'deki sürecin nasıl işleyeceğini bilemiyoruz. Tedbir başvurusu yapılmış eski vekil tarafından AYM reddetmiş.

Kesin hüküm Genel Kurula bildirildikten sonra vekilin vekilliği düşürülür. Daha ilerisi yasama faaliyetlerinin engellenmesine varmaz diye ümit ediyorum.

1994'te yaşanan olaylara atıf yapılıyor. Hiçbir alakası yok. 1994'te bazı vekillerin dokunulmazlığı kaldırılmıştı, vekillikleri devam ediyordu. Burada bir vekilin vekilliğinin sona ermesi söz konusu.

AB'NİN TÜRKİYE KARARI



Onun detaylarını bilmiyorum. Zaten müzakereler devam ediyordu. Türkiye konusunda AB'nin, AP'nin yaptığı bir değerlendirme vardı Suriye üzerinden. Türkiye hakkında Türkiye'deki terör örgütlerinden, Avrupa'daki uzantılarından bilgi almak çok vahim, hatadır.