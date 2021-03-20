20 Mart 2021, Cumartesi
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Şanlıurfa'da 82 Afgan göçmeni yakalandı: 5 gözaltı

'nın ilçesinde 'ye yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 82  uyruklu yakalandı. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

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Giriş Tarihi: 20.03.2021
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Şanlıurfa'da 82 Afgan göçmeni yakalandı: 5 gözaltı

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, yabancı uyrukluların bulunduğu otobüsün kente geleceği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı. Hilvan - Siverek karayolundaki uygulama noktasında durdurulan otobüste, yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 82 Afganistan uyruklu yakalandı. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Yabancı uyruklular, emniyetteki işlemlerinin ardından Şanlıurfa İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilerek geri gönderileceği bildirildi.

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