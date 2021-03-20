Son dakika | Ekiplerin şüphesi felaketi önledi! Onlarcası çantasından çıktı

İstanbul Havalimanı'nda görevli polis ekipleri, 8 Mart'ta Türkiye'ye girmek isteyen bir kadından şüphelendi. Bir süre takip edilen Özbek Gülnaz S.'nin çantasında yapılan aramada 174 adet ilaç ve 50 cep telefonu çıktı. Gülnaz S. ebola tedavisinde kullanılan, bir dönem koronavirüs için de çare olarak görülen Remdesivir isimli ilacı Türkiye'de yaşayan Özbekistanlı tanıdıklarına getirdiğini söyledi.

Gülnaz S., gözaltına alınırken, hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılık Kanunu'na muhalefetten işlem yapıldı. Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gülnaz S. hakkında adli kontrol kararı verilerek serbest bırakıldı.

GEÇEN YIL DA YAKALANMIŞTI

İstanbul Havalimanı polisi, 20 Kasım 2020'de de Özbekistanlı iki kadın yolcunun çantalarında 23 adet Remdesivir ele geçirmişti.

KORONAVİRÜSE KARŞI ETKİSİZ

Hürriyet'in haberine göre; REMDESIVIR ebola virüsü ile Marburg virüsüne karşı geliştirildi. Klinik testlerde Junin virüsü, Lassa ateşi virüsü, Nipah virüsü, Hendra virüsü ve MERS ve SARS'ın da bulunduğu virüslere karşı etkili olduğu saptandı. Koronavirüse karşı da bir dönem kullanıldı. ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın koronavirüs tedavisinde de kullanıldı. Ancak Dünya Sağlık Örgütü 20 Kasım 2020'de yaptığı açıklamada, koronavirüs tedavisinde birçok ülkede kullanılan Remdesivir'in etkisinin görülmediğini, hiçbir koronavirus hastasına da verilmemesi gerektiğini duyurdu.