20 Mart 2021, Cumartesi
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Son dakika: Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG'ye darbe: 14 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre bölgesine saldırı girişiminde bulunan 12, bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

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Giriş Tarihi: 20.03.2021 Güncelleme Tarihi: 20.03.2021
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Son dakika: Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG'ye darbe: 14 terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesi ile Fırat Kalkanı bölgesine yönelik saldırı girişimleri başarılı şekilde önlendi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 12 PKK/YPG'li terörist ile Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi." denildi.

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