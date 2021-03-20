Son dakika: 81 eş zamanlı “Türkiye Güven Huzur Uygulaması”

60 BİN 633 PERSONEL GÖREV ALDI

7 bin 783 noktada gerçekleştirilen "Türkiye Güven Huzur" uygulamasında 36 bin 240 emniyet, 23 bin 557 jandarma ve 836 sahil güvenlik personeli olmak üzere toplam 60 bin 633 personel ve 248 dedektör köpek görev aldı.