Ünlülerin kalesinde koronavirüs krizi! Birbirlerine girdiler

Karşı taraf "Her yer kapalı, ancak burada sosyalleşebiliyoruz, ayrıca bu bizim hakkımız" dese de yönetim bir dizi yasak getirmiş. Artık sosyal tesis 18.00'de kapatılıyormuş, spor salonunun kapısına tamamen kilit vurulmuş ve site sakinlerinin sosyal tesise misafir getirmesi de yasaklanmış. Komşuların arasını açan bu olay sitede huzur bırakmamış.