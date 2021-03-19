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Ünlülerin kalesinde koronavirüs krizi! Birbirlerine girdiler

Sosyete, sanat ve spor dünyasından birçok ünlü ismin yaşadığı, 'un en lüks sitelerinden 'nda komşular birbirine girdi. Milyon dolarlık villalarda lüks yaşam süren komşuların tadını kaçıran ise koronavirüs oldu.

MAGAZİN Sabah
Giriş Tarihi: 19.03.2021
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Ünlülerin kalesinde koronavirüs krizi! Birbirlerine girdiler

Sosyete, sanat ve spor dünyasından birçok ünlü ismin yaşadığı, 'un en lüks sitelerinden 'nda komşular birbirine girdi. Milyon dolarlık villalarda lüks yaşam süren komşuların tadını kaçıran Covid-19 oldu.

Bir grup site sakini, kısıtlamalar yüzünden dışarıda sosyalleşemeyince, sitenin sosyal tesislerini buluşma yeri haline getirmiş. Komşuları veya misafirleriyle sosyal tesiste hiçbir kurala uymadan geç saatlere kadar oturan bu site sakinlerinden, komşular rahatsız olmuş. Bu duyarsızlıklarıyla virüsü siteye yaymalarından korkan komşular defalarca uyarıda bulunmuş ama bir şey değişmemiş. Sonunda 80 kişi imza toplayıp site yönetimine başvurmuş.

Karşı taraf "Her yer kapalı, ancak burada sosyalleşebiliyoruz, ayrıca bu bizim hakkımız" dese de yönetim bir dizi yasak getirmiş. Artık sosyal tesis 18.00'de kapatılıyormuş, spor salonunun kapısına tamamen kilit vurulmuş ve site sakinlerinin sosyal tesise misafir getirmesi de yasaklanmış. Komşuların arasını açan bu olay sitede huzur bırakmamış.

Öte yandan daha önce de Beykoz Konakları'na komşu olan 'te oturan , yan site Beykoz Konakları'nda her gün partiler yapıldığını iddia ederek 'na seslenmişti.

BU DURUM ÇOK FENA!

Bu konudaki rahatsızlığını dile getiren şarkıcı Akalın, "Yine Beykoz Konakları'nda bitmeyen hunharca müzik sesi! Siz kulüpleri kapadınız ama bunlar evi kulüp yapıp işletiyorlar. Bir şeyler yapın ama gerçekten fena!" demişti.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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