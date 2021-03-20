Bitmeyen koronavirüs! DSÖ duyurdu: 3 aydan uzun sürüyor

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgınıyla ilgili mücadele sürüyor. Koronavirüse yakalanan hastalar genelde 3-4 hafta süren bir tedavinin ardından iyileşiyor. Ancak bazı hastalarda bu süre 3 ayı aşabiliyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) verilerine göre, Kovid-19 geçiren 10 hastadan 1'inin yakınmaları 12 haftadan daha uzun sürüyor.