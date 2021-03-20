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Bitmeyen koronavirüs! DSÖ duyurdu: 3 aydan uzun sürüyor

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgınıyla ilgili mücadele sürüyor. Koronavirüse yakalanan hastalar genelde 3-4 hafta süren bir tedavinin ardından iyileşiyor. Ancak bazı hastalarda bu süre 3 ayı aşabiliyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) verilerine göre, Kovid-19 geçiren 10 hastadan 1'inin yakınmaları 12 haftadan daha uzun sürüyor.

Giriş Tarihi: 20.03.2021 09:30 Güncelleme Tarihi: 20.03.2021 09:30
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Bitmeyen koronavirüs! DSÖ duyurdu: 3 aydan uzun sürüyor

Genelde koronaya yakalanan hastalar, 3-4 hafta süren bir tedavinin ardından iyileşiyor. Ancak bazı hastalarda bu süre 3 ayı aşabiliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bitmeyen koronavirüs! DSÖ duyurdu: 3 aydan uzun sürüyor

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) verilerine göre, COVID-19 geçiren 10 hastadan 1'inin yakınmaları 12 haftadan daha uzun sürüyor. Bu vakalara da 'long COVID' yani 'uzun COVID' ya da 'bitmeyen COVID' deniyor.

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Bitmeyen koronavirüs! DSÖ duyurdu: 3 aydan uzun sürüyor

Özellikle virüsü ağır atlatan hastalarda bu durum daha sık görülürken ABD ve Avrupa'da bu hastalar için rehabilitasyon merkezleri açılıyor.

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Bitmeyen koronavirüs! DSÖ duyurdu: 3 aydan uzun sürüyor

Uzun COVID geçiren hastaların iyileşme süreleri, solunum egzersizleri, psikiyatrik destek verilen rehabilitasyon merkezlerinde kısalıyor.

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Bitmeyen koronavirüs! DSÖ duyurdu: 3 aydan uzun sürüyor

TELE REHABİLİTASYON
Hürriyet'in haberine göre; İstanbul İl Pandemi Kurulu üyesi ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Erdoğan Çetinkaya, şu anda ihtiyacı olan hastalara tele rehabilitasyon yapıldığını ve bu nedenle Türkiye'de bir merkez ihtiyacı olmadığını belirterek şunları söyledi: