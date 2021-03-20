Polis şüphelenip aradı Ayşegül Çınar'ın aracında uyuşturucu yakalandı! Görüntüler ortaya çıktı





'ÇANTA BANA AİT DEĞİL'

Ayşegül Çınar, ifadesinde şunları söyledi: "Olay günü moralim bozuktu. Arkadaşım Nimet'le buluştuk. Ben aracımı park ettim. Nimet'in arabasına bindim ve gezmeye gittik. Döndüğümüzde aracın yanında sevgilim Furkan'ın aracı vardı. Ne olduğunu anlamadan polisler gelip arama yaptı. Aracın yolcu koltuğunda çanta buldular. Çanta bana ait değil. Uyuşturucu kullanmıyorum."