Trafik çevirmesine takılan Ayşegül Çınar'a büyük şok! Gözaltına alındı
Güzel oyuncu Ayşegül Çınar, İstanbul'da bir mekanda eğlendikten sonra dönerken çevirmeye takıldı. Aracında uyuşturucu bulunan Ayşegül Çınar, gözaltına alındı.
MAGAZİN Sabah
Ünül oyuncu Ayşegül Çınar'ın içerisinde bulunduğu araçta bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayşegül Çınar ve beraberindeki arkadaşları gözaltına alındı.
Polisin konuyla ilgili çalışmaları devam ederken, uyuşturucu maddeyi Çınar'ın eski arkadaşının araca attığı iddia edildi. Polisin çok yönlü soruşturması sürüyor.
BİR MEKANDA EĞLENDİ VE DÖNÜŞTE YAKALANDI
İstanbul'da dün gece yaşanan olay iddiaya göre şöyle yaşandı. Ünlü dizi oyuncusu Ayşegül Çınar arkadaşlarıyla Beylikdüzü'nde bir mekanda bir süre eğlendi. Ardından dönüş yolunda polis çevirmesinde takıldılar.
GÖZALTINA ALINDI
Araçta yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Polis Ayşegül Çınar ve arkadaşlarını gözaltına aldı.
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