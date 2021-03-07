Trafik çevirmesine takılan Ayşegül Çınar'a büyük şok! Gözaltına alındı

BİR MEKANDA EĞLENDİ VE DÖNÜŞTE YAKALANDI

İstanbul'da dün gece yaşanan olay iddiaya göre şöyle yaşandı. Ünlü dizi oyuncusu Ayşegül Çınar arkadaşlarıyla Beylikdüzü'nde bir mekanda bir süre eğlendi. Ardından dönüş yolunda polis çevirmesinde takıldılar.