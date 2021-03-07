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Trafik çevirmesine takılan Ayşegül Çınar'a büyük şok! Gözaltına alındı

Güzel oyuncu , 'da bir mekanda eğlendikten sonra dönerken çevirmeye takıldı. Aracında uyuşturucu bulunan Ayşegül Çınar, gözaltına alındı.

MAGAZİN Sabah
Giriş Tarihi: 07.03.2021 Güncelleme Tarihi: 07.03.2021
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Trafik çevirmesine takılan Ayşegül Çınar'a büyük şok! Gözaltına alındı

Ünül oyuncu 'ın içerisinde bulunduğu araçta bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayşegül Çınar ve beraberindeki arkadaşları gözaltına alındı.

Polisin konuyla ilgili çalışmaları devam ederken, uyuşturucu maddeyi Çınar'ın eski arkadaşının araca attığı iddia edildi. Polisin çok yönlü soruşturması sürüyor.

BİR MEKANDA EĞLENDİ VE DÖNÜŞTE YAKALANDI

'da dün gece yaşanan olay iddiaya göre şöyle yaşandı. Ünlü dizi oyuncusu Ayşegül Çınar arkadaşlarıyla 'nde bir mekanda bir süre eğlendi. Ardından dönüş yolunda polis çevirmesinde takıldılar.

GÖZALTINA ALINDI

Araçta yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Polis Ayşegül Çınar ve arkadaşlarını gözaltına aldı.

Polisin konuyla ilgili çalışmaları devam ederken, uyuşturucu maddeyi Çınar'ın eski erkek arkadaşının da araca bırakmış olabileceği iddia edildi.
Polis ekiplerinin konuyla ilgili çok yönlü çalışması devam ediyor.

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