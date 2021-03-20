20 Mart Cumartesi sokağa çıkma yasağı saatleri: Bugün yasak var mı? Hafta sonu yasakları hangi illerde?
Bugün yasak var mı? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında belirli gün ve saatlerde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Yeni normalleşme ile hafta sonu yasaklarında değişiklik yapılmasının ardından gözler bugün uygulanacak sokağa çıkma yasağının saatlerine çevrildi. Hangi illerde ve hangi saatlerde kısıtlama olacağını merak eden vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Peki, bugün yasak var mı? Hafta sonu yasakları hangi illerde? İşte 20 Mart Cumartesi sokağa çıkma yasağı saatleri...
20 Mart Cumartesi sokağa çıkma yasağı saatleri nasıl olacak? 'Yerinde karar' uygulamasıyla normalleşme sürecine geçiş yapan Türkiye'de hafta sonu kısıtlama saatleri merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile bu hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu. Peki, bugün yasak var mı? Hafta sonu yasakları hangi illerde? İşte 20 Mart Cumartesi sokağa çıkma yasağı saatleri...
20 MART CUMARTESİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ
Düşük ve orta riskli illerde hafta sonu kısıtlaması uygulanmıyor. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde ise pazar günü kısıtlama devam edecek.
Düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli illerde cumartesi günü kısıtlaması saat 21.00'de başlayacak.
Yüksek ve çok yüksek riskli illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, cuma 21.00-cumartesi 05.00 saatleri arasıyla cumartesi 21.00'den başlayıp pazar gününün tamamını kapsayıp pazartesi günü saat 05.00'te bitecek şekilde uygulanacak.
Düşük risk grubunda yer alan iller: Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Uşak, Van.
Orta risk grubunda yer alan iller: Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bartın, Bayburt, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Manisa, Nevşehir, Sivas, Tunceli, Yozgat.
Yüksek risk grubunda yer alan iller: Antalya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Düzce, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak.
Çok yüksek risk grubunda yer alan iller: Adıyaman, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Burdur, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon.
TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Buna göre, son 24 saatte 187 bin 859 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 30 kişinin testi pozitif çıktı, 87 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı 934 oldu.
Son 24 saatte 18 bin 119 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 788 bin 757'ye yükseldi.
Test sayısı 35 milyon 975 bin 339'a ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 971 bin 633, vefat sayısı 29 bin 864, ağır hasta sayısı 1547 oldu.
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,2, yatak doluluk oranı yüzde 51,6, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 29,8, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.
BAKAN KOCA, 5 İLİN SAĞLIK MÜDÜRLERİYLE GÖRÜŞTÜ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 vaka sayılarının artış gösterdiği Antalya, Balıkesir, Kayseri, Kocaeli ve Samsun il sağlık müdürleriyle koordinasyon toplantısı yaptı.
TÜRKİYE GENELİNDEKİ BAZI YERLEŞİM YERLERİ KARANTİNAYA ALINDI
Kütahya'nın Emet, Ardahan'ın Göle ve Kars'ın Digor ilçelerinde birer köy karantinaya alındı.
Osmaniye'de bir sokak ve iki apartmanda Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantina uygulanmaya başlandı.
Tokat'ın Turhal ilçesindeki bir köyde uygulanan karantina süresi uzatıldı.
Adıyaman'da da 53 evde karantina uygulaması başlatıldı.