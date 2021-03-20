20 Mart Cumartesi sokağa çıkma yasağı saatleri: Bugün yasak var mı? Hafta sonu yasakları hangi illerde?

20 Mart Cumartesi sokağa çıkma yasağı saatleri nasıl olacak? 'Yerinde karar' uygulamasıyla normalleşme sürecine geçiş yapan Türkiye'de hafta sonu kısıtlama saatleri merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile bu hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu. Peki, bugün yasak var mı? Hafta sonu yasakları hangi illerde? İşte 20 Mart Cumartesi sokağa çıkma yasağı saatleri...

20 MART CUMARTESİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

Düşük ve orta riskli illerde hafta sonu kısıtlaması uygulanmıyor. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde ise pazar günü kısıtlama devam edecek.

Düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli illerde cumartesi günü kısıtlaması saat 21.00'de başlayacak.

Yüksek ve çok yüksek riskli illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, cuma 21.00-cumartesi 05.00 saatleri arasıyla cumartesi 21.00'den başlayıp pazar gününün tamamını kapsayıp pazartesi günü saat 05.00'te bitecek şekilde uygulanacak.