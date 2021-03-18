Uyuşturucuyla yakalanan Ayşegül Çınar: Büyük bir tuzağın içindeyim
Aracından 19 gram uyuşturucu maddeyle yakalanan Ayşegül Çınar, yanında bulunan kız arkadaşıyla gözaltına alınmıştı. Eski erkek arkadaşının kendisine tuzak kurduğunu söyleyen Çınar, "Çok büyük bir tuzağın içindeyim, kadına yönelik bir şiddet var" dedi.
Oyuncu Ayşegül Çınar, geçtiğimiz günlerde aracında 19 gram uyuşturucu madde bulundurması nedeniyle gözaltına alınmış, eski sevgilisi Furkan Çalıkoğlu'nun kendisine tuzak kurduğunu ileri sürmüştü. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan Çınar, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Ayşegül Çınar, önceki akşam Etiler'de görüntülendi. Oyuncu, yaşadıkları olayla ilgili, "Yargı süreci devam ediyor, belirli deliler toplandığı için sizinle röportaj yapabiliyorum" ifadelerini kullandı.
"KADINA YÖNELİK ŞİDDET VAR"
"Çok büyük bir tuzağın içindeyim" diyen Çınar, sözlerine şöyle devam etti:
"Gündemi bu tarz şeylerle meşgul etmek istemezdim. İfademde anlattığım gibi zaten yeni bir oyuncuyum, dava sonuçlandığında belgelerle karşınıza çıkacağım. Bu tarz şeylerle gündeme gelmek istemiyorum. Kadına yönelik bir şiddet var."
NE OLMUŞTU?
Dizi oyuncusu Ayşegül Çınar (22), geçtiğimiz cumartesi akşam arkadaşlarıyla Beylikdüzü'ndeki bir mekanda eğlendikten sonra Etiler'deki evine gitmek için otomobille yola çıktı. Çınar, aracında uyuşturucu olduğu ihbarını alan polis tarafından Etiler girişinde durduruldu.
Otomobilde yapılan aramada, bagaj kısmında 19 gram uyuşturucu madde bulundu. Gözaltına alınan oyuncu Ayşegül Çınar, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne götürüldü.
UYUŞTURUCUYU ESKİ SEVGİLİ İNTİKAM İÇİN KOYDU İDDİASI
Polis amirliğindeki sorgusunda uyuşturucunun kendisine ait olmadığını söyleyen Çınar, eski sevgilisi Furkan Çalıkoğlu'nun intikam için koymuş olabileceğini iddia etti. Ayşegül Çınar, geçtiğimiz yıl başında, restoranda tartıştığı eski sevgilisi Furkan Çalıkoğlu tarafından tehdit edildiği iddiasıyla şikayetçi olmuştu.