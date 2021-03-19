Son dakika: İstanbul'da flaş operasyon! Çete örgütü lideri 'Fino Gürkan' yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, "Silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek", "Araç kundaklama", "Kasten yaralama", "Yağma" ve "Tehdit" gibi suçlarını işledikleri tespit edilen "Fino Gürkan" lakaplı G.G.'nin liderliğindeki 14 kişilik suç örgütüne yönelik Güngören merkezli il genelinde 23 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.