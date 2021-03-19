Kar İstanbul'un kapısına dayandı! Meteoroloji kar yağışı için tarih verdi! İstanbul'a kar yağacak mı?
İstanbul'a kar yağacak mı? sorusuyla Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nü mesaj yağmuruna tutan vatandaşa mutlu haber verildi. Yeni haftada İstanbul'un çevresindeki tüm illerde kar görülecek. Peki İstanbul'a ne zama kar yağacak? İstanbul'a kar yağacak mı?
İstanbul'a yeniden kar yağmasını bekleyen milyonlara mutlu haber verildi. Meteoroloji, Mart ayının 3. haftasında İstanbul'un karla yeniden buluşacağını sinyallerini verdi. Yapılan 5 günlük hava durumu tahmininde İstanbul'a kar bekleyenlere müjde geldi.
Meteoroloji'den yapılan açıklamada, yurdun büyük bir bölümünde hava sıcaklıklarının düşeceği ve yağmurların ardından kar yağışının geleceği belirtildi.
Pazartesi gününden itibaren tüm yurdu etkisi altına alacak yağışla birlikte sıcaklıkların düşmesiyle kar yağışına dönüşecek.
Çarşamba günü ise yurdun büyük bölümünde kar yağışı bekleniyor. İşte Marmara Bölgesi ve İstanbul'da beklenen kar yağışı tarihi…
Meteoroloji'nin son dakika hava durumu raporuna göre yurda soğuk hava ve kar yağışı yeni hafta ile birlikte geri dönüyor.
Meteoroloji'nin haftalık hava durumu tahmin raporuna göre hafta sonunda hava sıcaklıkları artıyor ancak pazartesi gününden itibaren tüm yurt yağışlı hava sisteminin etkisi altına girecek.
SOĞUK VE KAR DÖNÜYOR
Pazartesi gününden itibaren etkili olacak yağışlar, sıcaklıkların düşmesiyle kar yağışına dönüşecek. Meteoroloji'nin raporuna göre salı günü iç ve doğu kesimlerde kar yağışı, Batı Karadeniz'de ise karla karışık yağmur bekleniyor.
Çarşamba günü yurdun büyük bölümünde kar yağışı beklenirken, Marmara Bölgesi ve İstanbul'da perşembe günü karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.
İşte Meteoroloji'nin hava durumu açıklaması:Hafta sonunda hissedilir derecede artacak olan hava sıcaklıklarının Salı gününden itibaren Ülkemiz genelinde hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor.
ESKİŞEHİR GÜNE KARLA UYANDI
Hava sıcaklığının 3 derece ölçüldüğü Eskişehir'de aralıklarla süren kar yağışı, kentin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü. Kent merkezinde de binaların çatıları ve yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı.
Porsuk Çayı kenarında yürüyüşe çıkan vatandaşlar, Mart ayında karşılaştıkları kar yağışından cep telefonlarıyla kar manzarası çekerken, lapa lapa yağan kar altında selfie yaptı.