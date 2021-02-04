İstanbul'da "çakarlı çete" operasyonu: 19 kişi gözaltında! Evlerden cephanelik çıktı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda kendilerini Çakarlar Grubu olarak tanımlayan organize suç örgütünün elebaşı K.Ç. ve G.Ç. ile birlikte toplamda 19 kişiyi gözaltına alındı.