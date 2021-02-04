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İstanbul'da "çakarlı çete" operasyonu: 19 kişi gözaltında! Evlerden cephanelik çıktı

'da bir organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi, 19 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler 'ne sevk edildi. Adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda silah ele geçirildi. Ayrıntıları muhabiri aktardı.

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Giriş Tarihi: 04.02.2021 Güncelleme Tarihi: 04.02.2021
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İstanbul'da çakarlı çete operasyonu: 19 kişi gözaltında! Evlerden cephanelik çıktı

Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda kendilerini olarak tanımlayan organize suç örgütünün elebaşı K.Ç. ve G.Ç. ile birlikte toplamda 19 kişiyi gözaltına alındı.

MADDİ MENFAAT, SİLAHLA ADAM YARALAMA!

ekipleri Gaziosmanpaşa başta olmak üzere farklı ilçelerinde silah zoruyla maddi menfaat, silahla adam yaralama, yağma amaçlı tehdit eylemlerini gerçekleştirdiği tespit edilen suç örgütüne yönelik yapılan eş zamanlı operasyon düzenledi.

CEPHANELİK ÇIKTI!

Kendilerini Çakarlar Grubu olarak tanımlayan organize suç örgütünün elebaşı K.Ç. ve G.Ç. ile birlikte toplamda 19 kişiyi gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında basılan adreslerde yapılan aramalarda 1 kalaşnikof, 2 kalaşnikof şarjörü, 29 kalaşnikof fişeği, 5 tabanca, 100 tabanca fişeği, 11 gram uyuşturucu madde, 20 senet, 40 bin lira para ele geçirildi

Polisin eylemlere ilişkin paylaştığı görüntüde, şüphelilerin bir iş yerini bastığı, başka bir iş yerinde tehdit ettikleri kişiyi vurduğu ve meskun mahalde havaya ateş açtığı anlar görülüyor. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler 'ne sevk edildi.

Son dakika: İstanbul'da çakarlı çete operasyonu SON DAKİKA: İSTANBUL'DA "ÇAKARLI ÇETE" OPERASYONU

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