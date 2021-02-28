İstanbul'da dev operasyon! Sahte rapor düzenleyen çete çökertildi

SOKAK ORTASINDA MUAYENE

Yakalanan zanlıların sorgusu sürerken, polisin deşifre ettiği şebekenin akıl almaz yöntemleri de ortaya çıktı. Buna göre suç örgütünde 'yönetici' konumda bulunan Suriyeli M.T., beyaz önlük giyerek 'doktor' rolü yapmak suretiyle covid testi için gelen 'müşterileri' sokak ortasında ya da turizm acentelerinde muayene ediyordu. Sözde doktor M.T., ayaküstü muayene ettiği kişilerden süprüntü örneği alarak herhangi bir laboratuvara, sağlık merkezine ya da ve hastaneye göndermeden çöpe atıyordu. Şebeke, aşama aşama düzenledikleri sahte covid belgelerinin hızlı şekilde yapılması ve sonrasında online olarak karekod sistemiyle teyit alınabilmesi amacıyla bir web sitesini faaliyete geçirdi.