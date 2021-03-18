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THY'den duygulandıran 18 Mart Çanakkale Zaferi klibi

Türkiye'nin dünya çapındaki gurur , ve 'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla bir kısa film yayımladı. 'nin duygulandıran klibi. keşif uçuşu ile zafere giden yolu açanlardan pilot 'a ithaf edildi.

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Giriş Tarihi: 18.03.2021 Güncelleme Tarihi: 18.03.2021
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Türk Hava Yolları, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla kısa film hazırladı. Video, keşif uçuşu ile zafere giden yolu açanlardan pilot Mehmet Cemal Durusoy'a ithaf edildi.

Türk Hava Yolları (THY), Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü kısa filmini sosyal medya hesabından paylaştı.

THY'nin sosyal medya hesaplarından yayınlanan özel video, 7 Mart 1915'te kritik keşif uçuşu ile zafere giden yolu açanlardan pilot Mehmet Cemal Durusoy'a ithaf edildi.

THY'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da "Bugün gökyüzünde uçuyorsak özgürce; o gün bu toprakları geçilmez kılanlar sayesinde... Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz" denildi.

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