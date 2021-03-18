Datça’da uyuşturucu operasyonu
Muğla’nın Datça ilçesinde polisin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda üç kişi gözaltına alındı. Şahısların ikametlerinde yapılan arama ile esrar maddelerine el konuldu.
GÜNDEM İHA
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Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışma ile F.K. (37), O.G.(28) ve O.K.(21) isimli şahıslar esrar kullanmak sebebiyle, operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların ikametlerinde yapılan arama ile esrar maddelerine el konuldu. Gözaltına alınan üç şüpheli adliyeye sevk edildi.