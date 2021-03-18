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Türkiye karşıtı ABD'den skandal harita! Türkiye'yi sildiler

Uluslararası hukuku ve Lozan Antlaşması'nı hiçe sayarak 'yi tahrik eden Yunanistan, ABD tarafından destek almaya devam ediyor. Türkiye karşıtı eylemlerde bulunan ABD, bir skandala daha imza attı. ABD'nin Avrupa-Afrika Komutanlığı'nın haritasında Türkiye'ye yer verilmedi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.03.2021 Güncelleme Tarihi: 18.03.2021
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Türkiye karşıtı ABD'den skandal harita! Türkiye'yi sildiler

'ye karşı bir savaş alanına çevrilen Suda Üssü'nden 24 saat içinde gelen görüntüler Yunan medyasının şirazeden çıkmasına yol açtı, 'F-15'ler Ege'nin üstünde-Türkiye'nin hüsranı' başlıkları atıldı. ABD'nin Avrupa-Afrika Komutanlığı'nın haritası ise depreme yol açtı.

Savaş uçakları 'ni boydan boya güneyden kuzeye kat ederken, üç ülkenin özel kuvvetler askerleri Türkiye'ye gözdağı vermek için objektif karşısına geçti. ABD'nin Avrupa-Afrika Komutanlığı ise resmen bir skandala imza attı.

krizinde büyük bir silahlanma yarışı başlatan ve köşeye sıkıştıkça birçok ülkeyi bölgeye davet eden Yunanistan, yeni meydan okumalara girişti.

Yunan basını 'Suudi F-15'leri Yunan jetleriyle Ege'nin üstünde-Türkiye'nin hüsranı' başlıkları attı, bir başka ülkenin daha Yunanistan'a destek için Doğu Akdeniz'de tatbikat yaptığını yazdı.

Medyadaki haberlerde, 'ndaki Suda Üssü'ne inen altı Suudi F-15 jetinin Yunan F-16 ve savaş uçaklarıyla kanat kanada uçtuğu belirtildi ve bu hamlenin Ankara'yı kızdırdığı savunuldu.

Yerel medya, Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı 'ın yanı sıra ve 'ın da desteğini aldığını, bölgenin en büyük askeri gücü 'in de aynı ittifakta yer aldığını yazdı.

2021'DE İKİNCİ KEZ

Suda Üssü'nde savaş uçakları havalanırken aynı zamanda ABD, Yunanistan ve 'ın özel kuvvetler askerleri 2021 yılının ikinci tatbikatını yapıyordu.

Özel kuvvetler askerlerinin bayrak açarak verdiği pozu internet sitesinden paylaştı, medya tatbikatın doğrudan Türkiye'ye mesaj olduğunu aktardı.

Suda Üssü'nde savaş uçakları havalanırken aynı zamanda ABD, Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın özel kuvvetler askerleri 2021 yılının ikinci tatbikatını yapıyordu.

SKANDAL PAYLAŞIM

ABD'nin Avrupa-Afrika Komutanlığı ise resmen bir skandala imza attı. DEFENDER-Europe 21 adlı tatbikat serisinin gösterildiği grafikte, 27 ülkenin Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran ayındaki ajandaları yer aldı.

Katılımcılar arasında yer alan Türkiye, resmi hesabından yayınlanan haritada yer almadı. Skandal resmi internet sitesinde ise daha sonra düzeltildi. Dört ay sürecek tatbikat dizisi, yaklaşık 30 bin askerle 16 ayrı ülkede icra edilecek.

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