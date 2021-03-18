Türkiye karşıtı ABD'den skandal harita! Türkiye'yi sildiler

Katılımcılar arasında yer alan Türkiye, resmi Twitter hesabından yayınlanan haritada yer almadı. Skandal resmi internet sitesinde ise daha sonra düzeltildi. Dört ay sürecek tatbikat dizisi, yaklaşık 30 bin askerle 16 ayrı ülkede icra edilecek.

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