Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Bahçeli'ye tebrik mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanlığına yeniden seçilen Bahçeli'yi telefonla arayarak tebrik etti. Başkan Erdoğan, Cumhur İttifakı olarak tarihi bir dönemde üstlendikleri önemli sorumlulukla Türkiye'yi her alanda büyütmeye devam edeceklerini ifade etti.