18 Mart 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Bahçeli'ye tebrik mesajı

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Bahçeli'ye tebrik mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Genel Başkanlığına yeniden seçilen Bahçeli’yi telefonla arayarak tebrik etti. Başkan Erdoğan, olarak tarihi bir dönemde üstlendikleri önemli sorumlulukla Türkiye’yi her alanda büyütmeye devam edeceklerini ifade etti.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 18.03.2021 Güncelleme Tarihi: 18.03.2021
ABONE OL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Genel Başkanlığına yeniden seçilen Bahçeli'yi telefonla arayarak tebrik etti. Başkan Erdoğan, olarak tarihi bir dönemde üstlendikleri önemli sorumlulukla Türkiye'yi her alanda büyütmeye devam edeceklerini ifade etti.

BAHÇELİ YENİDEN GENEL BAŞKAN
'nda gerçekleştirilen MHP 13. Olağan Kurultayı'nda partinin kayıtlı üst kurul delegeleri, kurulan 29 sandıkta Genel Başkanlık seçimi için oylarını kullandı.

İlçe Seçim Kurul yetkilileri oy kullanma işleminin saat 13.00'te bittiğini duyururken, oy sayım işlemine geçildi.

Oy sayımının tamamlanmasının ardından Divan Başkanı , 'nin katılan tüm delegelerin oyunu alarak yeniden genel başkanlığa seçildiğini duyurdu.

Kurultayın pandemi şartlarına uygun gerçekleştirildiğini belirten Yalçın, dün yapılan testler sonucu 36 kişinin testlerinin pozitif çıktığını ve salona alınmadıklarını bildirdi.

Yalçın, oylamaya 1277 delegenin katıldığını açıkladı.

Kurultay'da tek aday gösterilen Milletvekili Devlet Bahçeli, onuncu kez genel başkan seçilmiş oldu.

MHP'nin 13. Olağan Kurultayı'nda daha sonra parti organlarının seçimine geçildi.

Delegeler 75 asil 25 yedekten oluşan (MYK) ile 9 asil 5 yedekten oluşan Merkez Disiplin Kurulunu (MDK) belirleyecek.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MYK ve MDK seçimi için oyunu yine 1 numaralı sandıkta kullandı.

Bahçeli yeniden Genel Başkan! İşte ilk mesajı BAHÇELİ YENİDEN GENEL BAŞKAN! İŞTE İLK MESAJI
MHP'de büyük gün! Bahçeli'den flaş açıklamalar MHP'DE BÜYÜK GÜN! BAHÇELİ'DEN FLAŞ AÇIKLAMALAR

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA