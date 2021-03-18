Son dakika: Avrupa Birliği'nden flaş Türkiye kararı

Reuters'ın haberine göre Avrupa Birliği'nden dört diplomat, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'ndaki üst düzey yöneticileri kara listeye alma planlarını askıya aldığını açıkladı.

Reuters'a konuşan AB diplomatı, "Türk bireylerin kara listeye alınmasıyla ilgili çalışmalar durdu ve artık ekonomik yaptırımlardan söz etmiyoruz" dedi.

Reuters'a konuşan ikinci bir AB diplomatı, çalışmanın "hiçbir zaman gerçekten başarılı olmadığını" söylerken diğer diplomat da "diplomatik yola öncelik verildiğini" söyledi.

Aralık ayında Avrupa Birliği ülkelerinin liderleri, bireyleri belirtmemekle birlikte, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki doğal gaz için "izinsiz sondaj faaliyetleri" nedeniyle varlıkların dondurulmasını ve seyahat yasağı getirilmesini önermişti.

AB YÖNETİMİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE GÖRÜŞECEK

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yarın video konferans yöntemiyle görüşme yapacağı bildirildi.



AB Komisyonu Sözcüsü Eric Mamer, günlük basın toplantısında, görüşmenin yarın öğleden sonra yapılacağını duyurdu.



Mamer, görüşmede, gelecek hafta düzenlenecek AB Liderler Zirvesi öncesinde Türkiye-AB ilişkilerindeki durumun değerlendirileceğini söyledi.



AB Liderler Zirvesi, 25-26 Mart'ta yapılacak.

Avrupa Birliği, Türkiye'ye yönelik enerji yaptırım planını askıya aldı.