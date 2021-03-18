Son dakika: Başkan Erdoğan'ın kritik görüşmesi öncesi AB'den flaş mesaj: Türkiye kilit öneme sahip

AB ülkelerinin liderleri, 25-26 Mart'ta düzenlenecek zirve toplantısında Türkiye ile ilişkilerin de içinde bulunduğu birçok başlığı görüşmek üzere bir araya gelecek. AB dışişleri bakanları ise 22 Mart'ta bu zirveye hazırlık amacıyla toplanacak. Bakanların toplantısında Türkiye ile ilişkiler, Rusya, Myanmar, Batı Balkanlar dahil olmak üzere birçok konu görüşülecek.

AB liderlerinin Aralık 2020'deki zirvesinde, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in Türkiye ile ilişkilerde izlenecek yol hakkında bir rapor hazırlaması istenmişti. Bu rapora AB Dışişleri Bakanları Toplantısında son hali verilecek ve rapor zirve toplantısında liderlere sunulacak.