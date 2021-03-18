Son dakika: Devlet Bahçeli yeniden MHP Genel Başkanlığına seçildi! İşte ilk mesajı: Cumhur İttifak vatan nöbetinde
MHP Lideri Devlet Bahçeli, tek aday olarak girdiği 13. Olağan Büyük Kurultay'da 1277 oy alarak yeniden genel başkan seçildi. Teşekkür konuşması yapan Devlet Bahçeli, "Bu cennet vatan sahipsiz değildir. Aziz millet varlığı yalnız ve çaresiz değildir. MHP ayaktadır, Cumhur İttifakı vatan nöbetindedir. İkbalimizin değil derdindeyiz. Bugüne kadar çizgimizde bir kırıklık, inançlarımızda herhangi bir gevşeme yaşanmadı." dedi. Bahçeli, "Cumhur İttifakı Türkiye'dir, Türk milletidir." açıklamasında bulundu.
Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilen MHP 13. Olağan Kurultayı'nda partinin kayıtlı üst kurul delegeleri, kurulan 29 sandıkta Genel Başkanlık seçimi için oylarını kullandı.
İlçe Seçim Kurul yetkilileri oy kullanma işleminin saat 13.00'te bittiğini duyururken, oy sayım işlemine geçildi.
Oy sayımının tamamlanmasının ardından Divan Başkanı Semih Yalçın, Devlet Bahçeli'nin katılan tüm delegelerin oyunu alarak yeniden genel başkanlığa seçildiğini duyurdu.
Kurultayın pandemi şartlarına uygun gerçekleştirildiğini belirten Yalçın, dün yapılan testler sonucu 36 kişinin testlerinin pozitif çıktığını ve salona alınmadıklarını bildirdi.
Yalçın, oylamaya 1277 delegenin katıldığını açıkladı.
Kurultay'da tek aday gösterilen Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli, onuncu kez genel başkan seçilmiş oldu.
MHP'nin 13. Olağan Kurultayı'nda daha sonra parti organlarının seçimine geçildi.
Delegeler 75 asil 25 yedekten oluşan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ile 9 asil 5 yedekten oluşan Merkez Disiplin Kurulunu (MDK) belirleyecek.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MYK ve MDK seçimi için oyunu yine 1 numaralı sandıkta kullandı.
TEŞEKKÜR KONUŞMASI
Yeniden genel başkanlığa seçilen Devlet Bahçeli, MHP üyelerine teşekkür etti.
Devlet Bahçeli'nin teşekkür konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
Bu cennet vatan sahipsiz değildir. Aziz millet varlığı yalnız ve çaresiz değildir. MHP ayaktadır, Cumhur İttifakı vatan nöbetindedir.
Bizi biz yapan her değer, her emanet, her kazanım siyasi varlığımızın kemer taşıdır. MHP gücünü tarihinden almıştır. Başkaları gidi heyecanlarımız rehinli, kalplerimiz mühürlü değildir. 52 yıldır neye güvenmişsek ona inandık.
Bugüne kadar çizgimizde bir kırıklık olmadı. Önce ülkem ve milletim diyen partimiz, güçlü iktidar hedefinden taviz vermez, vermeyecektir.
Bugüne kadar devam eden siyasi hayatımda partimiz, günlük siyasetin dar kalıplarına girmedi. Bilinmelidir ki milli varlığımızın halkaları bir kez koparsa yeniden birleştirmek muhteşem beşeri ve kültürel hazineyi yeniden tesis etmek imkansız hale gelecektir.
"CUMHUR İTTİFAKI TÜRKİYE'DİR"
MHP birliğin ve dirliğin adıdır. Haysiyet ve huzurun adresidir. MHP ve Cumhur İttifakı Türkiye'dir, istikbal ve istiklal ahlakıdır.
18 Mart Çanaklale Zaferi tarihin akışını değiştirmiştir. Şehitlerimize rahmet diliyorum.
Suriye ve Irak'ın kanlı şartlarını ülkemize ihraç etmek için fırsat kollayanlara müsade etmeyeceğiz. Yılmayacağız, yorulmayacağız, teslim olmayacağız. Bu milleti böldürmeyeceğiz. Cansa can vereceğiz, kan ise kan dökeceğiz. Çanakkale'de arşa tutunan imanla terörizmmle mücadele edeceğiz.
FETÖ'nün PKK'ın komplolarına göz yummayacağız. Biz Cumhur İttifakıyız. Davaya asla gölge düşürmeyeceğiz. Şehitlerimizin hatıralarını büyük bir sorumluluk duygusuyla temsil etmeyi ant olsun sürdüreceğim. Kazanan Türkiye olacak. Ne mutlu Türk'üm diyene.