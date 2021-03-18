Son dakika: HDP MYK'sı acil toplanıyor
Son dakika haberi... Hakkındaki kesinleşmiş hükmün Meclis'te okunmasıyla HDP Kocaeli milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliği düştü. Anayasa Mahkemesi’nde HDP’ye kapatma davası açıldı. Bu gelişmelerin üzerine HDP MYK'sı bugün acil toplanıyor. Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.
GÜNDEM A Haber
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Dün yaşanan gelişmelerin ardından bugün HDP MYK'sı toplanıyor. A Haber muhabiri Murat Sekban HDP Genel Merkezi'nden ayrıntıları aktardı.
Dün yaşanan iki gelişme oldukça önemli ilki Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesi ardından da HDP'nin kapatılması için Anayasa Mahkemesi'ne gönderilen iddianame.
Bu iki gelişmenin üzerine dün akşam saatlerinde HDP'den bir yazılı açıklama geldi ve partinin bugün saat 13.30'da yürütme kurulu toplantısını olağanüstü gerçekleştirileceği açıklandı.