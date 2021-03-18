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Son dakika: HDP MYK'sı acil toplanıyor

Son dakika haberi... Hakkındaki kesinleşmiş hükmün 'te okunmasıyla milletvekili 'nun vekilliği düştü. ’nde HDP’ye kapatma davası açıldı. Bu gelişmelerin üzerine HDP MYK'sı bugün acil toplanıyor. Detayları muhabiri aktardı.

GÜNDEM A Haber
Giriş Tarihi: 18.03.2021
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Son dakika: HDP MYK'sı acil toplanıyor

Dün yaşanan gelişmelerin ardından bugün MYK'sı toplanıyor. muhabiri 'nden ayrıntıları aktardı.

Dün yaşanan iki gelişme oldukça önemli ilki 'nun vekilliğinin düşürülmesi ardından da HDP'nin kapatılması için 'ne gönderilen iddianame.

Bu iki gelişmenin üzerine dün akşam saatlerinde HDP'den bir yazılı açıklama geldi ve partinin bugün saat 13.30'da yürütme kurulu toplantısını olağanüstü gerçekleştirileceği açıklandı.

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