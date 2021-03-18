Sabah yazarı Mahmut Övür yazdı: CHP’de yeni Atatürk fotoğrafı tartışması
Taciz, tecavüz ve yolsuzluk skandallarıyla Türkiye’nin gündeminden düşmeyen CHP’de yine bir skandal patlak verdi. Bu kez parti içerisinde bir kriz yaşanıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun danışmanı olduğu söylenen ancak bunu yalanlayan İbrahim Uslu’nun CHP’nin sırlar katı olarak bilinen 14. kata yerleştiği ve partinin karıştığı söyleniyor. Sabah yazarı Mahmut Övür bugünkü yazısında bu konuyu kaleme aldı. Mahmut Övür, “CHP'nin girişinde yer alan Atatürk'e ait eski Meclis binası önündeki kalabalık fotoğraf kaldırılmış, yerine Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı konulmuş. İşte bu uygulamada İbrahim Uslu'nun imzası olduğu ve parti içinde rahatsızlığa yol açtığı söyleniyor.” ifadelerini kullandı.
Sabah yazarı Mahmut Övür'ün yazısından öne çıkanlar:
CHP'de skandallar bitmek bilmiyor. Genel merkezden ilçe belediyelerine ya siyasi bir kavga yaşanıyor, ya bir yolsuzluk olayı patlıyor ya da bir taciz olayı ifşa oluyor.
O isimlerden biri de daha önce AK Parti'nin kamuoyu araştırmalarını yapan İbrahim Uslu... Uslu'nun CHP Genel Başkanı Danışmanı olduğu, genel merkezde de bir odası olduğu yazıldığında Uslu, hemen karşı çıkıp haberi yalanlamıştı:
"Kılıçdaroğlu'nun danışmanı değilim. CHP Genel Merkezi'nde ofisim veya makam odam yok."
Ancak o konuşmanın son cümlesinde bir açık kapı bırakmıştı:
"CHP'ye seçmen profilleri ve oy verme davranışı ile ilgili veri analizi konusunda belirli bir süre ile kurumsal hizmet sunacağım."
14'ÜNCÜ KATIN SIRRI ÇÖZÜLEMİYOR
Şimdi CHP kulislerinde işin böyle olmadığı, tam tersine Uslu'nun, 14'üncü katın sakinleri arasına girdiği, daha doğrusu "sır adam" Rasim Bölücek'in yanı başına yerleştiği kesin bilgi olarak veriliyor.
Uslu, o sır katta neler yapıyor bilinmiyor ama dün CHP Genel Merkezi'nde yaşananlar, sadece "analiz" yapmadığını gösteriyor..