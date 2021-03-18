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Sabah yazarı Mahmut Övür yazdı: CHP’de yeni Atatürk fotoğrafı tartışması

Taciz, tecavüz ve yolsuzluk skandallarıyla ’nin gündeminden düşmeyen ’de yine bir skandal patlak verdi. Bu kez parti içerisinde bir kriz yaşanıyor. ’nun danışmanı olduğu söylenen ancak bunu yalanlayan ’nun CHP’nin sırlar katı olarak bilinen 14. kata yerleştiği ve partinin karıştığı söyleniyor. Sabah yazarı Mahmut Övür bugünkü yazısında bu konuyu kaleme aldı. Mahmut Övür, “CHP'nin girişinde yer alan 'e ait eski binası önündeki kalabalık fotoğraf kaldırılmış, yerine Kemal 'nun fotoğrafı konulmuş. İşte bu uygulamada İbrahim Uslu'nun imzası olduğu ve parti içinde rahatsızlığa yol açtığı söyleniyor.” ifadelerini kullandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.03.2021 Güncelleme Tarihi: 18.03.2021
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Sabah yazarı Mahmut Övür yazdı: CHP’de yeni Atatürk fotoğrafı tartışması

Sabah yazarı Mahmut Övür'ün yazısından öne çıkanlar:

'de skandallar bitmek bilmiyor. Genel merkezden ilçe belediyelerine ya siyasi bir kavga yaşanıyor, ya bir yolsuzluk olayı patlıyor ya da bir taciz olayı ifşa oluyor.

Bunlara ayrılıp gidenleri, istifa edenleri, yeni parti kuranları da eklemek gerekiyor. İşin ilginç tarafı, klasik CHP'liler partiden uzaklaşırken, 'ten veya 'den ayrılanların el üstünde tutulması.

O isimlerden biri de daha önce AK Parti'nin kamuoyu araştırmalarını yapan ... Uslu'nun Danışmanı olduğu, genel merkezde de bir odası olduğu yazıldığında Uslu, hemen karşı çıkıp haberi yalanlamıştı:

"Kılıçdaroğlu'nun danışmanı değilim. CHP Genel Merkezi'nde ofisim veya makam odam yok."

Ancak o konuşmanın son cümlesinde bir açık kapı bırakmıştı:

"CHP'ye seçmen profilleri ve oy verme davranışı ile ilgili veri analizi konusunda belirli bir süre ile kurumsal hizmet sunacağım."

14'ÜNCÜ KATIN SIRRI ÇÖZÜLEMİYOR

Şimdi CHP kulislerinde işin böyle olmadığı, tam tersine Uslu'nun, 14'üncü katın sakinleri arasına girdiği, daha doğrusu "sır adam" 'in yanı başına yerleştiği kesin bilgi olarak veriliyor.

Uslu, o sır katta neler yapıyor bilinmiyor ama dün 'nde yaşananlar, sadece "analiz" yapmadığını gösteriyor..

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