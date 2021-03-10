10 Mart 2021, Çarşamba
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Son dakika: Başkan Erdoğan MHP kurultayına katılmayacak

AK Partili kaynaklar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Genel Başkanı 'nin daveti üzerine, MHP'nin 18 Mart'ta gerçekleştireceği 13'üncü Olağan Büyük Kurultayına katılacağı iddia etti. Son dakika bilgisine göre Başkan Erdoğan'ın kurultaya katılmayacağı bildirildi.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 10.03.2021 Güncelleme Tarihi: 10.03.2021
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MHP'nin, 18 Mart'ta Ankara'da Arena Spor Salonunda gerçekleştirilecek 13'üncü Olağan Büyük Kurultayı'na Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılmayacağı öğrenildi.

AK Parti'nin MHP kongresine, Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Sözcü Ömer Çelik, Genel Başkan Yardımcıları Erkan Kandemir, Mehmet Özhaseki ve Jülide Sarıeroğlu'dan oluşan heyetle katılacağı belirtildi.

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