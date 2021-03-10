Son dakika: Başkan Erdoğan MHP kurultayına katılmayacak
AK Partili kaynaklar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin daveti üzerine, MHP'nin 18 Mart'ta gerçekleştireceği 13'üncü Olağan Büyük Kurultayına katılacağı iddia etti. Son dakika bilgisine göre Başkan Erdoğan'ın kurultaya katılmayacağı bildirildi.
GÜNDEM DHA
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MHP'nin, 18 Mart'ta Ankara'da Arena Spor Salonunda gerçekleştirilecek 13'üncü Olağan Büyük Kurultayı'na Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılmayacağı öğrenildi.
AK Parti'nin MHP kongresine, Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Sözcü Ömer Çelik, Genel Başkan Yardımcıları Erkan Kandemir, Mehmet Özhaseki ve Jülide Sarıeroğlu'dan oluşan heyetle katılacağı belirtildi.