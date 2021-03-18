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Çanakkale Zaferi'ne ait özel fotoğraflar ortaya çıktı! İşte Çanakkale Savaşı'ndan yansıyan daha önce görmediğiniz kareler

18 Mart 1915 yılındaki Çanakkale Zaferi dünyanın tarihini değiştirirken, 106. yıl dönümünde arşivden yeni fotoğraflar çıktı. Çanakkale Savaşı'nda Osmanlı ordusu ve düşman birliklerin de yer aldığı görüntülerin bir çoğu daha önce gün yüzüne çıkmamıştı. İşte tarihi Çanakkale Zaferi'ni anlatan fotoğraflar.

Giriş Tarihi: 18.03.2021 11:14 Güncelleme Tarihi: 18.03.2021 11:25
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Çanakkale Zaferi'ne ait özel fotoğraflar ortaya çıktı! İşte Çanakkale Savaşı'ndan yansıyan daha önce görmediğiniz kareler

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nde özel arşivden çıkan fotoğraflar milyonların huzuruna sunuldu. Tarihi zaferin 106. yıldönümünde Çanakkale şehitleri bir kez daha anıldı.

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Çanakkale Zaferi'ne ait özel fotoğraflar ortaya çıktı! İşte Çanakkale Savaşı'ndan yansıyan daha önce görmediğiniz kareler

Türk ordusunun, tarihteki en önemli zaferlerinden biri olan Çanakkale Savaşı'nın daha önce görülmemiş fotoğrafları sizler için derlendi.

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Çanakkale Zaferi'ne ait özel fotoğraflar ortaya çıktı! İşte Çanakkale Savaşı'ndan yansıyan daha önce görmediğiniz kareler

Osmanlı, Almanya'nın Rusya'ya savaş ilan ettiği 1 Ağustos 1914'ün hemen ertesi günü, Almanya ile ittifak antlaşması imzaladı. Bu imza, Osmanlı'nın Almanya'nın ana gücünü oluşturduğu İttifak Devletleri safında savaşa gireceği anlamına geliyordu. Dünya tarihi de bu savaşın ardından yeniden yazıldı.

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Çanakkale Zaferi'ne ait özel fotoğraflar ortaya çıktı! İşte Çanakkale Savaşı'ndan yansıyan daha önce görmediğiniz kareler

Çanakkale Deniz Zaferi nasıl kazanıldı? sorusu çekilen bu görüntülerle yanıt buldu.

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Çanakkale Zaferi'ne ait özel fotoğraflar ortaya çıktı! İşte Çanakkale Savaşı'ndan yansıyan daha önce görmediğiniz kareler

İşte tüyleri diken diken eden o görüntüler: