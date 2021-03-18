Ünlü isimlerden 18 Mart Çanakkale Zaferi paylaşımları! "Dönmeyi düşünmediler...”

Kurtuluş Savaşı'nın en önemli dönüm noktalarından biri olan 18 Mart Çanakkale Zaferi'ni kutlamak için ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar geldi. Tarihin gördüğü en büyük destanlardan biri olan Çanakkale Zaferi'ni ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından işte böyle kutladı...