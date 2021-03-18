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Ünlü isimlerden 18 Mart Çanakkale Zaferi paylaşımları! "Dönmeyi düşünmediler...”

Kurtuluş Savaşı'nın en önemli dönüm noktalarından biri olan 18 Mart Çanakkale Zaferi'ni kutlamak için ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar geldi. Tarihin gördüğü en büyük destanlardan biri olan Çanakkale Zaferi'ni ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından işte böyle kutladı...

Giriş Tarihi: 18.03.2021 13:31
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Ünlü isimlerden 18 Mart Çanakkale Zaferi paylaşımları! Dönmeyi düşünmediler...”

ALİŞAN
"Bir destandır Çanakkale… Dönmeyi düşünmediler."

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Ünlü isimlerden 18 Mart Çanakkale Zaferi paylaşımları! Dönmeyi düşünmediler...”

DEMET AKALIN
"Çanakkale Zaferi'nin 106. yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tüm kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyoruz. Cennet vatanın kutsal şehitleri, ruhunuz şad olsun! "

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Ünlü isimlerden 18 Mart Çanakkale Zaferi paylaşımları! Dönmeyi düşünmediler...”

FAZIL SAY
"18 Mart Çanakkale zaferinin yıldönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm silah arkadaşlarını saygıyla, şükranla anıyorum. İzindeyiz."

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Ünlü isimlerden 18 Mart Çanakkale Zaferi paylaşımları! Dönmeyi düşünmediler...”

ACUN ILICALI
"18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günümüzün 106. yıl dönümünde Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tüm şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnet ile anıyorum."

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Ünlü isimlerden 18 Mart Çanakkale Zaferi paylaşımları! Dönmeyi düşünmediler...”

BEHZAT UYGUR
"18 Mart Çanakkale Zafer'inin 106. Yılında başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi saygıyla anıyorum."