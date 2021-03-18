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18 Mart 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Ünlü isimlerden 18 Mart Çanakkale Zaferi paylaşımları! "Dönmeyi düşünmediler...” Ünlü isimlerden 18 Mart Çanakkale Zaferi paylaşımları! "Dönmeyi düşünmediler...”
Kurtuluş Savaşı'nın en önemli dönüm noktalarından biri olan 18 Mart Çanakkale Zaferi'ni kutlamak için ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar geldi. Tarihin gördüğü en büyük destanlardan biri olan Çanakkale Zaferi'ni ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından işte böyle kutladı...
Giriş Tarihi: 18.03.2021 13:31
ALİŞAN
"Bir destandır Çanakkale… Dönmeyi düşünmediler." GALERİ DEVAM EDİYOR
DEMET AKALIN
"Çanakkale Zaferi'nin 106. yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tüm kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyoruz. Cennet vatanın kutsal şehitleri, ruhunuz şad olsun! "
FAZIL SAY
"18 Mart Çanakkale zaferinin yıldönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm silah arkadaşlarını saygıyla, şükranla anıyorum. İzindeyiz."
ACUN ILICALI
"18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günümüzün 106. yıl dönümünde Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tüm şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnet ile anıyorum."
BEHZAT UYGUR
"18 Mart Çanakkale Zafer'inin 106. Yılında başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi saygıyla anıyorum."