18 Mart korona tablosu: Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Koronadan kaç kişi öldü?
18 Mart korona tablosu: Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu?Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanlığı sayıları açıklanmaya devam ederken, uyarılarda peş peşe geliyor. Türkiye'de salgına karşı tedbirler alınırken, bayramdan sonra günlük vaka sayısında artış görülmüştü. Türkiye'de dün açıklanan tabloya göre, Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. İşte, Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Koronadan kaç kişi öldü?
Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Koronadan kaç kişi öldü? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yeni koronavirüs tedbirlerinin uygulanmasının ardından alınacak sonuçlar merak ediliyor. Günlük koronavirüs vaka sayıları açıklanmaya devam ediyor. iyileşen ve ölüm son durum tablosu açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılmaya başladı. Pandemi döneminde her akşam Sağlık Bakanı Fahrettin Koca her gün güncel yeni vaka sayısını açıklıyor.İşte, Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Koronadan kaç kişi öldü?
18 MART KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?
18 Mart koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı ancak açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacak.
17 MART KORONAVİRÜS TABLOSU
Türkiye'de son 24 saatte 167 bin 526 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 18 bin 912 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 73 kişi hayatını kaybetti.
TÜRKİYE'NİN KORONAVİRÜS MÜCADELESİNDE SON 24 SAATTE YAŞANAN GELİŞMELER
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Buna göre, son 24 saatte 167 bin 526 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 912 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 73 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 869 oldu.
Son 24 saatte 17 bin 161 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 752 bin 23'e yükseldi.
Test sayısı 35 milyon 603 bin 28'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 930 bin 554, vefat sayısı 29 bin 696, ağır hasta sayısı 1484 oldu.
Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19 Rehberi'nin "Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon" konulu bölümünde güncellemeler yapıldı. Buna göre, Kovid-19 geçiren veya ikinci doz aşısının üzerinden 14 gün geçenler, 3 ay içindeki riskli temaslarında karantinaya alınmayacak. Bu uygulama, Güney Afrika veya Brezilya varyantı tespit edilen vakalarla temaslılar için geçerli olmayacak.
Kısa çalışma ödeneği kapsamında, mart 2020'den şubat 2021 sonuna kadar 3,7 milyon çalışan için 32 milyar lira ödemede bulunuldu.
Bu süreçte fonun en önemli gider kalemini oluşturan ve finansmanı İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanan kısa çalışma ödeneği, normalleşme adımları çerçevesinde bu ay sona erecek.