18 Mart korona tablosu: Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Koronadan kaç kişi öldü?

Son 24 saatte 17 bin 161 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 752 bin 23'e yükseldi.

Test sayısı 35 milyon 603 bin 28'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 930 bin 554, vefat sayısı 29 bin 696, ağır hasta sayısı 1484 oldu.

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19 Rehberi'nin "Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon" konulu bölümünde güncellemeler yapıldı. Buna göre, Kovid-19 geçiren veya ikinci doz aşısının üzerinden 14 gün geçenler, 3 ay içindeki riskli temaslarında karantinaya alınmayacak. Bu uygulama, Güney Afrika veya Brezilya varyantı tespit edilen vakalarla temaslılar için geçerli olmayacak.