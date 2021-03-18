AK Partili Ravza Kavakçı Kan ablası Merve Kavakçı’nın Gergerlioğlu’yla karşılaştırılmasına tepki gösterdi

"Merve Kavakçı'ya holiganca saldırarak 2 Mayıs 1999'da milli iradeye darbe yapıldığında hakkında mahkeme kararı yoktu! PKK, FETÖ gibi terör örgütlerini desteklememişti! Sadece seçilerek, milli iradeyi temsilen geldiği Meclis'te hedef gösterildi."

"BİTMEDİ BİR TÜRLÜ HAD BİLDİRME SEVDANIZ!"

"O zaman sesi çıkmayanlar şimdi 'Merve Kavakçı'ya yapılanlar...' diye destanlar yazıyor... 22 senedir sesi çıkmayan bazı zavallılar da 'Bu vesile ile yine Merve Kavakcı'ya tekrar linç yapalım' heyecanı yaşıyor... Terör seviciler birleşmiş 'Merve Kavakçı' diye ağlaşıyor. Bitmedi bir türlü had bildirme sevdanız!"

MERVE KAVAKÇI VATANDAŞLIKTAN ÇIKARILDI

Merve Kavakçı, 1999 senesindeki genel seçimlerde Fazilet Partisi'nden İstanbul milletvekili seçildi. Başörtülü olduğu için milletvekilliği görevini ifa etmesi engellendi.