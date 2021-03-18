Tapuda yeni dönem pilot bölgede başladı! TAKBİS sistemi üzerinden bilgiler görülebilecek

MAKS sisteminin önemine ilişkin örnek veren Adlı şöyle devam etti:

"Belediyeler, inşaat izni verdiği aşamadan inşaat bittikten sonraki oturma izni verdiği aşamaya kadar bütün bilgileri MAKS sistemine girmek zorunda. MAKS sisteminin TAKBİS sistemine tam entegresini sağladığımızda bu bilgilerin tamamı TAKBİS'te de görülecek. Dolayısıyla hangi dairede kim oturuyor, ne zamandan beri oturuyor, kiracı mı, ev sahibi mi, bütün bu bilgiler görülebilecek. Kamu kurumları kısıtlamaların olduğu parsel bilgilerini bize verecekler, bunları hem tapu boyutuyla hem mülkiyet haritası boyutuyla işleyeceğiz. Böylece parsellere ilişkin şerhler TAKBİS'e entegre edildiğinde afet alanları, fay hatları, riskli bölgeler, sit alanları, çevre ve turizm alanları gibi kişisel verilerin dışında kalan taşınmaz bilgilerine isteyen herkes açık kaynaklarımız üzerinden ulaşabilecek. İnsanlar artık bir yeri aldıklarında o yerle ilgili bütün bilgilere sahip olacak. Pilot uygulamamızın temmuz ayı gibi ilk ürünlerini almaya başlayacağız, ondan sonra da bunu ülke genelinde yaygınlaştıracağız."